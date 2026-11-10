Фото: kremlin.ru

Генсек ООН Антониу Гутерриш работал на Киев при зерновой сделке. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье "Будущее – за демократизацией международных экономических отношений" для "Коммерсанта".

Как подчеркнул министр, генсек не был способен обеспечить выполнение части договоренностей в отношении интересов России.

По словам Лаврова, некоторые представители западных стран пытаются свести обсуждение к призывам и требованиям по экспорту украинских зерновых через Черное море.

Ранее Лавров указывал, что Москва не поддерживает идею возобновления черноморской зерновой инициативы через введение моратория на удары по судам с гражданскими грузами. Он отмечал, что аналогичные договоренности уже действовали в рамках сделки, заключенной в июле 2022 года при участии России, Турции, Украины и ООН, однако были прекращены 18 июля 2023 года.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что поставки российского зерна через Черное море сейчас существенно осложнены. По его словам, причиной стали действия Киева. Москва при этом обеспечивает альтернативные маршруты для экспорта зерна по поручению Владимира Путина.

