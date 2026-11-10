Экскурсия по Московскому метрополитену пройдет в ночь с 20 на 21 ноября

Фото: transport.mos.ru

Экскурсия по Московскому метрополитену состоится в ночь с 20 на 21 ноября. Об этом сообщила пресс-служба столичного Детпранса.

В рамках мероприятия участникам предложат посетить электродепо "Измайлово", прокатиться на ретропоезде по специальному маршруту, побывать на знаковых станциях Арбатско-Покровской и Филевской линий, а также полюбоваться ночной Москвой с метромоста.

Записаться можно на сайте проекта "Экскурсии в метро". Количество мест ограничено.

Ранее сообщалось, что три действующие радиальные линии метро продлят в ТиНАО до 2035 года. На новых участках появится четыре станции.

Троицкая линия дойдет до кинопарка "Москино", Солнцевская – до Филимонковского района, а Сокольническая – до района Щербинка. Станции разместят рядом с многоквартирными и частными домами.

