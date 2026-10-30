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30 октября, 11:32

Транспорт

На станции "Смоленская" Арбатско-Покровской линии метро заменили свыше 1 200 плиток

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Специалисты Центра реставрации заменили более 1 200 плиток на двух путевых стенах на станции "Смоленская" Арбатско-Покровской линии метро, сообщил столичный Дептранс со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

По словам заммэра, "Смоленская" является объектом культурного наследия. Ее путевые стены облицованы керамическими завитками и декоративными цветками у названия станции.

Однако часть декоративных фарфоровых цветков была утрачена. Поэтому мастера изготовили их вручную. При восстановлении специалисты подбирают материалы так, чтобы плитка не отличалась от оригинала. Это сохраняет целостность рисунка вдоль путевой стены.

Работы проводят в ночные технологические окна, чтобы не мешать пассажирам и сохранять график движения поездов.

Ранее в Москве закончили реставрацию знака, установленного в память о первой шахте Мосметростроя на перегоне между станциями "Сокольники" и "Красносельская". С этого места 95 лет назад стартовало строительство Московского метрополитена. В декабре 1931 года здесь появился вертикальный ствол – колодец, который проходчики вели до глубины будущего тоннеля.

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