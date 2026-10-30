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30 октября, 13:51

Город

Останкинская телебашня получит праздничную подсветку в День народного единства

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Праздничная подсветка украсит Останкинскую телебашню в Москве в День народного единства, который традиционно отмечается 4 ноября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Российскую телевизионную и радиовещательную сеть (РТРС).

В этот день медиафасад сооружения продемонстрирует жителям и гостям столицы видеоролик с памятником Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, Московским Кремлем, храмом Василия Блаженного, а также развевающимся флагом России.

Праздничную иллюминацию получат и объекты в других регионах. Например, в Нижнем Новгороде на сооружении РТРС выведут изображение Дмитриевской башни Нижегородского кремля.

Башни в Мурманске, Оренбурге, Братске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Омске и Смоленске покажут героев народного ополчения 1612 года и праздничные надписи "В единстве – сила" и "День народного единства". На объектах в Астрахани и Иркутске можно будет увидеть слова "Сила России – в единстве ее народа" и "Народов много – Родина одна".

Теплые слова, изображения триколора и салюта также можно будет наблюдать в Кызыле, Благовещенске, Воронеже, Брянске, Самаре, Нальчике, Тамбове, Челябинске, Уфе и Улан-Удэ. Вечером подсветка украсит и антенно-мачтовые объекты Санкт-Петербурга, Саратова, Ярославля, Костромы, Саранска, Казани, Черкесска, Твери.

Ранее сообщалось, что 4 ноября жители и гости Москвы не смогут посетить мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены. Доступ в эти локации будет ограничен в течение всего Дня народного единства.

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