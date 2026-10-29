Собянин: в День народного единства уличные парковки будут бесплатными

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уличные парковки в Москве станут бесплатными в День народного единства, 4 ноября. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, припарковать автомобиль без оплаты можно будет на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа.



При этом парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам.

Кроме того, в предпраздничные и праздничные дни ноября скорректируют движение пригородных электропоездов Московской железной дороги (МЖД). В частности, 3 ноября поезда будут курсировать по расписанию вторника, 4 ноября – воскресенья, а 5 ноября – понедельника.

Также совместно с Центральной пригородной пассажирской компанией были скорректированы дни курсирования некоторых экспрессов. Внесены корректировки и в расписание некоторых пригородных поездов. В МЖД призвали пассажиров заранее ознакомиться с изменениями в расписании.