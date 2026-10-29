Беременная туристка из России заразилась лихорадкой Западного Нила на Мальдивах

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Россиянка, находящаяся на седьмом месяце беременности, заболела лихорадкой Западного Нила на Мальдивах. Инфекция попала в организм после укуса комара, сообщает Mash.

По информации издания, 32-летняя женщина почувствовала сильнейшую головную боль и боль в спине, температура поднялась до 39 градусов. Туристку госпитализировали, в стационаре она провела три дня. Врачи подтвердили вирусную инфекцию.

Заболевание опасно тяжелым течением: в таких случаях возбудитель поражает нервную систему. Кроме того, развивается менингит либо энцефалит – воспаление оболочек или самого головного мозга. Среди возможных осложнений – судороги и нарушение сознания.

При этом вирус способен передаваться от матери будущему ребенку. Происходит это редко, однако грозит поражением головного мозга плода и нарушениями в развитии органов зрения.

Ранее в России был зафиксирован завозной случай лихорадки Зика: в сентябре заболевание выявили у туристки, которая вернулась с отдыха на острове Бали в Москву. Пациентку доставили в инфекционный стационар.

Как рассказала врач Ольга Уланкина, в большинстве случаев у взрослых и подростков вирус Зика проходит незаметно. Основной переносчик инфекции – комары рода Aedes, которые обитают в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии, Индии, Бразилии и на Карибских островах. При заболевании могут появляться кратковременная лихорадка, мелкая сыпь, боль в суставах, покраснение глаз и умеренная головная боль, однако смертельные исходы почти не регистрируются.

