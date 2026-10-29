Отставной генерал ВМС США Галлодет обвинил власти в сокрытии информации об НЛО в океане

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Правительство Соединенных Штатов больше 80 лет утаивает сведения о встречах военных с неизвестными аномалиями в океане. Об этом заявил контр-адмирал ВМС США в отставке Тим Галлодет, его слова приводит газета International Business Times.

Речь идет о двух видеозаписях, которые, по утверждению Галлодета, десятилетиями хранятся в архивах Пентагона. На первой неопознанный летающий объект (НЛО) уходит под воду без брызг. На второй, как предполагается, тот же объект движется под водой с аномальной скоростью, затем поднимается на поверхность и улетает в небо.

Он также упомянул еще одну запись, похожую на первые две, но снятую сверху.

Галлодет, в прошлом океанограф командования ВМС США, отметил, что за годы наблюдений с помощью дронов, буйков и других средств мониторинга военные смогли изучить лишь около 10% всей воды на Земле.

"У внеземных сил есть места на нашей планете, где они могут спокойно скрываться от нас", – заключил он.

Ранее Пентагон обнародовал пятиминутную запись, на которой запечатлен НЛО, двигавшийся со скоростью 500 миль в час. Утверждается, что съемка велась в 2024 году на Ближнем Востоке. Объект представлял собой белую круглую сферу.

Кроме того, оборонное ведомство США разрешило военнослужащим, сотрудникам и подрядчикам ведомства передавать секретные данные о неопознанных аномальных явлениях уполномоченным чиновникам.