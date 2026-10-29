Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 10:32

Безопасность

В МВД предупредили о мошеннической схеме с отменой скрытых подписок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россияне начали получать от аферистов сообщения о якобы наличии у них скрытых подписок на онлайн-сервисы. Так злоумышленники пытаются завладеть аккаунтами потенциальных жертв, передает News.ru со ссылкой на пресс-службу управления по борьбе с киберпреступностью МВД России.

Чтобы отменить подписку, гражданам предлагают перейти по отправленной ссылке и ввести туда СМС-код. Затем россияне получают уведомления якобы от техподдержки портала "Госуслуги" с предложением позвонить по указанному номеру. На самом деле отвечают мошенники.

После звонка аферисты запугивают жертву тем, что им известны адрес проживания и информация о банковских счетах. Так они побуждают к дальнейшему общению.

В случае получения такого сообщения в ведомстве посоветовали не поддерживать контакт с отправителями и закрыть вкладку в браузере. Также важно сменить пароли в основных приложениях.

Ранее мошенники активизировались в преддверии Дня народного единства. Они предлагают получить фальшивые государственные выплаты к празднику, перейдя по ссылке и заполнив анкету. На деле это может привести к хищению денежных средств.

Мошенники начали выманивать сбережения пенсионеров под видом раздачи бесплатных лекарств

Читайте также


безопасность

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика