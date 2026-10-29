В МВД предупредили о мошеннической схеме с отменой скрытых подписок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россияне начали получать от аферистов сообщения о якобы наличии у них скрытых подписок на онлайн-сервисы. Так злоумышленники пытаются завладеть аккаунтами потенциальных жертв, передает News.ru со ссылкой на пресс-службу управления по борьбе с киберпреступностью МВД России.

Чтобы отменить подписку, гражданам предлагают перейти по отправленной ссылке и ввести туда СМС-код. Затем россияне получают уведомления якобы от техподдержки портала "Госуслуги" с предложением позвонить по указанному номеру. На самом деле отвечают мошенники.

После звонка аферисты запугивают жертву тем, что им известны адрес проживания и информация о банковских счетах. Так они побуждают к дальнейшему общению.

В случае получения такого сообщения в ведомстве посоветовали не поддерживать контакт с отправителями и закрыть вкладку в браузере. Также важно сменить пароли в основных приложениях.

Ранее мошенники активизировались в преддверии Дня народного единства. Они предлагают получить фальшивые государственные выплаты к празднику, перейдя по ссылке и заполнив анкету. На деле это может привести к хищению денежных средств.