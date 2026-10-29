NYP: напавшей на евреев в Нью-Йорке уроженке РФ грозит 20 лет тюрьмы

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Уроженке России Анне Мочаловой в США предъявили обвинения по двум эпизодам нападений на почве ненависти, ей грозит 20 лет тюрьмы, сообщает газета New York Post.

По информации СМИ, 32-летняя женщина напала в Нью-Йорке на двух мужчин-евреев и уколола их шприцем. Оба мужчины были в кипах. В настоящий момент неизвестно, что находилось в шприце. В прокуратуре при этом считают, что женщина напала именно на евреев.

Судебные документы, с которыми ознакомилось РИА Новости, указывают на семь пунктов обвинения. Среди них – нападение и угрозы с применением оружия на почве ненависти, незаконное владение оружием, а также преследование по расовым или религиозным мотивам. Вину задержанная не признала.

Полиция не уточнила, какое гражданство у нее сейчас. Однако, по данным городской базы арестованных, Мочалова родилась в России.

Ранее сообщалось, что Мочалова напала на еврея-хасида и ранила его неизвестным острым предметом, а затем ударила неизвестным предметом другого мужчину. В ходе одного из нападений женщина угрожала потерпевшему по-русски. По словам одного из пострадавших, она говорила: "Уходи отсюда. У меня есть пистолет. Я тебя застрелю".

Суд назначил залог: 50 тысяч долларов наличными либо 150 тысяч долларов под поручительство. В данный момент россиянка находится в женском следственном изоляторе. Следующее заседание по делу назначено на 29 октября.

