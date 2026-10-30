Макаревич и его супруга Кляйн назвали дочь Морией

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/makarevichav (Андрей Макаревич признан иноагентом в РФ)

Супруга лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича (признан в России иноагентом) Эйнат Кляйн рассказала, что они дали новорожденной дочери древнееврейское имя Мория. Об этом женщина сообщила в своих соцсетях.

"В добрый час и к добрым делам родилась у нас дочь, и мы нарекли ее именем Мория. Пускай это придаст ей сил и несокрушимости", – написала она.

Для супруги артиста девочка стала вторым ребенком. Пара также воспитывает четырехлетнего сына Эйтана. Свою вторую беременность Кляйн долго скрывала свободной одеждой. Макаревич подтвердил слухи о скором появлении ребенка незадолго до родов.

Пара познакомилась в Эфиопии, где израильтянка была гидом музыканта во время путешествия. Через некоторое время она посетила Москву по его приглашению, а в 2019 году они заключили брак.

Ранее Макаревич поделился фотографиями новорожденной дочери. На одном из фото девочку держит на руках мать, а на другом за ребенком наблюдает старший брат.

