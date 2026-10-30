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30 октября, 16:40

Шоу-бизнес

Экс-участницу "Дома-2" Анастасию Балтер не допустили к отбору на пост мэра Уфы

Фото: телеграм-канал "ПРАВДА|АНАСТАСИЯ БАЛТЕР"

Блогер Анастасия Балтер не смогла пройти отбор кандидатов на должность мэра Уфы из-за отсутствия диплома о высшем образовании, сообщает "Газета.ру".

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" рассчитывала участвовать в конкурсе, имея среднее профессиональное образование. Сейчас она учится на четвертом курсе факультета политологии и планирует получить диплом летом. После этого блогер намерена вновь заявить о себе.

"Вернусь еще сильнее, летом получу диплом, и вы еще услышите обо мне. Берегите Уфу", – написала она в своем телеграм-канале.

Также Балтер пожелала успехов будущему главе города и выразила надежду, что он будет искренне любить Уфу и заботиться о ее жителях.

В 2020 году Балтер участвовала в реалити-шоу "Дом-2". После ухода из проекта она занялась общественной деятельностью. Блогер поддерживает СВО и основала благотворительный фонд "Богатырь", в рамках которого организует доставку гуманитарной помощи на передовую.

Ранее бывшая участница "Дома-2" Алена Рапунцель (настоящее имя – Алена Савкина. – Прим. ред.) сообщила, что борется с онкологическим заболеванием четвертой стадии, о котором узнала в конце июня, и долгое время находится в больнице.

Ее мать Татьяна рассказала, что дочь проходит лечение, однако подробностей о прогнозах врачей она не знает. По словам женщины, Рапунцель просила ее не распространяться о состоянии здоровья.

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