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14 октября, 15:09

Шоу-бизнес

Мать экс-участницы "Дома-2" Алены Рапунцель впервые рассказала о тяжелой болезни дочери

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ALENATOFFI_OFFICIAL

Мать бывшей участницы реалити-шоу "Дом-2" Алены Рапунцель (Алены Савкиной) Татьяна в беседе с "Телепрограммой" впервые рассказала о состоянии дочери после того, как та сообщила о тяжелом диагнозе.
Женщина призналась, что не знает подробностей о прогнозах.

Ранее Рапунцель в соцсетях сообщила, что борется с онкологическим заболеванием четвертой стадии. По ее словам, о диагнозе она узнала в конце июня. Экс-участница отмечала, что длительное время находится в больнице.

Татьяна отметила, что ее дочь проходит лечение, однако о прогнозах течения болезни не знает. Женщина подчеркнула, что Рапунцель просила ее не распространяться о подробностях.

Ранее бывшая звезда Disney Channel Дебби Райан заявила, что получила необратимые повреждения мозга после нескольких сотрясений. Несколько лет назад она перенесла серьезную черепно-мозговую травму, которая кардинально изменила ее жизнь.

По словам Райан, после получения травмы ее трясло около минуты, а на восстановление ушли месяцы. Симптомы продолжали ухудшаться, однако врачам удалось подобрать подходящее лечение. Тем не менее, отметила звезда, некоторые вещи к ней "просто не вернулись".

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