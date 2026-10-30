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30 октября, 13:29

Мэр Москвы

Собянин анонсировал масштабное обновление городского транспорта в ближайшие годы

Фото: Москва 24/Елена Мельникова

Масштабное обновление подвижного состава продолжится. Всего город планирует приобрести 1,6 тысячи единиц наземного транспорта, около 1 тысячи вагонов метро и более 850 вагонов для пригородных и межрегиональных железнодорожных перевозок, сообщил Сергей Собянин в MAX.

По словам мэра, в 2027–2029 годах на эту задачу будет выделено 306,1 миллиарда рублей из городского бюджета. Благодаря этому появится возможность приобрести современные электробусы, автобусы, вагоны метро и электропоезда для ЦТУ.

"Продолжим развивать и интегрировать беспилотные технологии в поезда метро и трамваи. Заказ Москвы помогает формировать и развивать транспортное машиностроение страны. Предприятия в регионах, производящие комплектующие для современных составов, сохраняют десятки тысяч рабочих мест, развивают технологии и локализуют производство", – дополнил Собянин.

Кроме того, в следующие три года планируется расширение и совершенствование маршрутной сети Москвы, в том числе в ТиНАО. Для отдаленных районов новых территорий появятся дополнительные маршруты, а к концу 2027 года их количество увеличится до 18.

Мэр отметил, что в Москве продолжат поддерживать пригородную маршрутную сеть в рамках проекта "Москва – область". На эти цели выделят 35,2 миллиарда рублей. До конца 2026 года число интегрированных пригородных маршрутов вырастет с 60 до 79.

"В городе будет появляться все больше трамваев с системой автономного хода. Кроме того, до конца 2027-го построим два новых участка трамвайной сети: на шоссе Энтузиастов от действующих путей до улицы Сталеваров и на улице Академика Королева до станции МЦД-3 Останкино", – пообещал Собянин.

Он также обратил внимание на активное развитие такси и каршеринга в Москве. На сегодняшний день их парки являются одними из самых крупных и молодых в Европе.

"В 2027 году продолжим поддержку деятельности сервисов, в результате чего будут приобретены новые автомобили. Это поможет обеспечить комфорт и безопасность такси и каршеринга", – отметил мэр.

В столице продолжится развитие регулярного речного электротранспорта. В частности, на круглогодичные маршруты выйдут новые электросуда, построенные на Московской верфи, заключил он.

Ранее Собянин рассказал, что в столице за три года планируется ввести 23 станции, свыше 50 километров линий и три электродепо метрополитена. Для этих целей в городском бюджете запланировали 4 триллиона рублей. К 2029 году протяженность линий метро увеличится в два раза по сравнению с 2011-м.

Мэр добавил, что еще три линии метро планируется ввести в разных районах Москвы, а еще две станции – "Гольяново" и "Южный порт" – будут открыты на уже действующих ветках.

"Новости дня": в Москве подготовили два новых причала для современного речного транспорта

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