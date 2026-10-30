Фигуристка Трусова заявила, что больше не будет общаться со своим отцом

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Фигуристка Александра Игнатова (до замужества – Трусова. – Прим. ред.) заявила, что уже два года не поддерживает связь с отцом и не собирается возобновлять общение. Об этом она рассказала в сериале "Метод Тутберидзе" на Okko.

По словам спортсменки, действия отца оказали отрицательное влияние на ее карьеру и ударили по уверенности в себе. Фигуристка подчеркнула, что сейчас живет хорошо, но общаться с родителем не хочет.

"У меня есть мама, братья, бабушки, дедушки, муж, сын. Мой отец никогда не извинится. Я его очень хорошо знаю", – добавила Трусова.

При этом она поблагодарила родителей за все, что они дали ей, и за возможность стать той, кем является. Фигуристка уточнила, что в ее становление вклад сделала именно мама, а отец обеспечил финансовую основу для переезда в Москву.

Ранее Трусову пригласили на этап Гран-при в США. До этого, в начале октября, она победила на Мемориале Дениса Тена в Алма-Ате. За короткую и произвольную программы фигуристка в сумме заработала 226,01 балла. Серебро взяла представительница Республики Корея Ким Ю Чжэ. Ее совокупный результат – 209,20 балла.