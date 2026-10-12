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12 октября, 15:17

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Фигуристка Заикина: сдержанность – знак уважения к соперникам

Фигуристка Заикина рассказала, почему не показывает радость после побед

Фото: 123RF.com/dzmitrysokalau

Российская фигуристка Алиса Заикина считает, что сдержанность после успешных выступлений – это способ проявить уважение. Об этом 13-летняя спортсменка рассказала после победы на Мемориале Дениса Тена среди юниорок, сообщает ТАСС.

По словам Заикиной, она рада результату, особенно учитывая, что турнир стал для нее первым стартом в сезоне и первым международным соревнованием. При этом фигуристка призналась, что не успела должным образом подготовить сальхов и исполнить его на желаемом уровне. Она выразила уверенность, что в дальнейшем сможет восстановить качественное исполнение этого элемента.

После соревнований в Казахстане спортсменка прежде всего хочет отдохнуть. Она рассказала, что сильно устала из-за перелетов и длительных пробок, а поездки в транспорте нередко вызывают у нее укачивание.

Заикиной 13 лет. В ее активе также есть бронзовая медаль первенства России среди девушек и юношей в старшем возрасте в 2026 году. Помимо этого, фигуристка выиграла всероссийские соревнования "Мемориал С. А. Жука" среди мальчиков и девочек.

В начале октября Заикина заняла первое место в турнире серии "Челленджер" в Алма-Ате. Она набрала 206,05 балла за короткую и произвольную программы. На пьедестале с ней также оказались Виктория Стрельцова с серебряной медалью и Алена Принева с бронзовой.

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