Фигуристка Петросян завоевала серебро на турнире в Грузии

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла второе место на международном турнире Trialeti Trophy в Батуми, передает ТАСС.

По сумме двух программ спортсменка набрала 204,16 балла: 68,42 за короткую и 135,74 за произвольную. Победу одержала Нина Петрыкина из Эстонии с результатом 205,94 балла. Третье место заняла россиянка Анна Фролова (203,21 балла).

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус 19 российским спортсменам. В частности, нейтральный статус получили лыжники Дарья Непряева, Ксения Шорохова, Никита Денисов и Сергей Волков.

Также в список вошли сноубордисты Илья Хуртин, Егор Клюев, Дмитрий Подольский, Константин Санников, Игорь Слуев, Варвара Романова, Илья Витюгов, Яна Ульянова и Мария Валова.

