ISU предоставил нейтральный статус фигуристам Савосину и Самсонову

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Российские фигуристы Роман Савосин и Даниил Самсонов получили допуск к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил о предоставлении спортсменам соответствующих статусов на своем сайте.

Оба фигуриста выступают в одиночном катании и работают в группе Светланы Соколовской. 26-летний Савосин в 2019 году стал серебряным призером чемпионата мира среди юниоров, а Самсонов в том же году завоевал бронзу в финале юниорского Гран-при.

Кроме того, 21-летний Самсонов выиграл бронзовую медаль юношеских Олимпийских игр 2020 года и ранее устанавливал три мировых рекорда среди юниоров.

Начиная с сезона-2026/27 российские фигуристы могут участвовать в международных стартах ISU в нейтральном статусе.

Ранее ISU одобрил заявки 13 российских фигуристов на нейтральный статус. Среди них – одиночники Агата Петрова, София Сарновская, София Смагина, Сандра Давыденко, Таисия Шепталина, Игнат Пахомов, Макар Игнатов и Николай Колесников.

В танцах на льду статус получили Алексей Столяров и Полина Жарова, а также Таисия Шепталина и Владислав Михайлов. В парном катании одобрена заявка Степана Маришина.