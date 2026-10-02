Путин: военные учения "Центр-2026" нацелены на подготовку к отражению внешней угрозы

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Главная цель стратегических командно-штабных учений "Центр-2026" – совершенствование навыков в управлении войсками при отражении внешней агрессии. Такое заявление сделал Владимир Путин на полигоне "Чебаркульский" в Челябинской области, где лично понаблюдал за маневрами.

По словам президента России, участники учений на практике применяют новое вооружение и технику, при этом все задачи выполняются с учетом опыта СВО. Путин добавил, что в активной фазе учений участвуют более 6 тысяч военных из России и 6 иностранных государств, а также подразделения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

Учения проходят с 28 сентября по 3 октября, их тема – "Применение группировок войск (сил) в ходе отражения агрессии на Центрально-Азиатском стратегическом направлении и обеспечения военной безопасности в Каспийской морской зоне".

Всего в учениях задействованы 47 тысяч человек, 2 тысячи единиц вооружения, 90 летательных аппаратов, 77 кораблей и судов. Свои контингенты на учения направили Белоруссия, КНР, Киргизия, Монголия, Таджикистан и Пакистан, а Казахстан и Конго представлены оперативными группами. В качестве наблюдателей в учениях принимают участие представители 41 государства.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, маневры учений "Центр-2026" не связаны с теми вызовами, которые возникают у российских границ. Представитель Кремля назвал их плановыми.

Ранее в ходе плановых тактических маневров в акватории Карского моря бойцы Северного флота провели операцию по высадке морского десанта на необорудованное побережье одного из островов архипелага Седова. Согласно сценарию учений, подразделениям, задействованным в дальнем походе по Северному Ледовитому океану, была поставлена задача по нейтрализации условной вооруженной группировки, укрепившейся на острове.

