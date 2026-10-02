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02 октября, 17:38

Политика

Российские войска нанесли удар по дата-центру RX-NAME в Николаеве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные нанесли удар беспилотниками по дата-центру RX-NAME в Николаеве, который использовался в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что дата-центр обеспечивал обработку данных и хранение сайтов, связанных с деятельностью украинской армии.

Ранее российские силы нанесли серию высокоточных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры в Киеве и области. В столице были выведены из строя дата-центры "Парковый" и "Би-мобайл", использовавшиеся для нужд ВСУ и государственных сервисов.

Кроме того, в Киеве уничтожено локомотивное депо, служившее местом хранения ракет "Фламинго", а в Киевской области поражен терминал "Белогородка", где осуществлялась сборка и хранение беспилотников.

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