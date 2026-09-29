ВС РФ поразили два центра обработки данных в Киеве

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России поразили два центра обработки данных в Киеве – "Би-мобайл" и "Парковый". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Первый обеспечивал стабильность передачи информации, в том числе разведывательной, в интересах Вооруженных сил Украины, второй – обработку данных в государственных и коммерческих сервисах.

В ведомстве отметили, что удары наносились минувшей ночью высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА. В Киеве также поражено локомотивное депо, где был оборудован склад крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго" и компонентов к ним.

В Киевской области удар нанесен по складскому терминалу "Белогородка", на территории которого осуществлялось производство и хранение дронов. В Одесской области поражены электроподстанция "Усатово", обеспечивающая электроэнергией объекты инфраструктуры украинских портов, и цех производства БПЛА в населенном пункте Великодолинское.

В порту Измаил уничтожены объекты портовой инфраструктуры, обеспечивавшие разгрузку грузов военного назначения, а в порту Одесса – морское судно, доставившее военное имущество для ВСУ. Кроме того, на переходе морем поражено еще одно судно перевозившее военные грузы в порт Одесса.

Ранее ВС России нанесли удары по коммуникационным и логистическим объектам, задействованным в интересах ВСУ. В частности, в Киеве беспилотники поразили расположенный на улице Антоновича центр обработки данных компании "Укртелеком".