Реабилитацию Нижнего Афонинского пруда провели на юго-западе Москвы

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Реабилитацию Нижнего Афонинского пруда завершили в районе Зюзино, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

На дне водоема скопилось много ила, из-за чего уменьшилась глубина и началось цветение воды, а береговая полоса разрушалась. В связи с этим было решено провести восстановительные работы, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты извлекли иловые отложения общим объемом 2 тысячи кубометров, что позволило восстановить необходимую глубину и минимизировать зарастание.

Береговые полосы протяженностью более 383 метров обновили: сделали новые пологие откосы, для укрепления берегов использовали глину, песок, гранитный гравий и щебень. Нижнюю часть берега укрепили забивкой нового ряда лиственничных свай, а на некоторых подводных участках сформировали упор из гранитного щебня.

Кроме того, обустроили две зоны биоплато общей площадью более 300 квадратных метров, в которые высадят водные растения.

Тем временем в районе Солнцево продолжается комплексная реабилитация Большого Мещерского пруда. В рамках работ водоем очистят от ила, также восстановят береговую полосу протяженностью свыше 1,5 километра: естественные откосы укрепят щебнем и растительным грунтом, а прочность железобетонной конструкции обеспечат нанесением нового цементного раствора под давлением.