Сервис для подготовки брачного договора появился на "Госуслугах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Сервис для подготовки проекта брачного договора запустили на портале "Госуслуги". Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, передает РИА Новости.

Воспользоваться им могут как будущие супруги, так и уже находящиеся в браке россияне. Услуга "Заключение брачного договора" появилась на портале в категории "жизненных ситуаций", в разделе "Обращение к нотариусу".

При переходе на соответствующую страницу гражданам предложат заполнить проект документа в электронном виде. После этого договор останется заверить в нотариальной конторе.

Вместе с тем москвичи могут подать заявление на регистрацию брака онлайн через портал mos.ru. Также им доступен сервис "Наша свадьба", который позволяет выбрать площадку для торжественной церемонии. Всего столица предлагает более 60 мест.

