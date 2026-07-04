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04 июля, 21:56

Город

Жители Москвы могут подать заявление и выбрать площадку для свадьбы онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители Москвы могут подать заявление на регистрацию брака в онлайн-режиме при помощи портала mos.ru. Это сэкономит время и позволит удобно выбрать идеальное место для торжественной церемонии, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя комитета государственных услуг города Елену Шинкарук.

"За три весенних месяца москвичи подали почти 30 тысяч заявлений о заключении брака, большинство из них оформлено в электронном виде. Мы видим, что востребованность таких сервисов высокая, ведь сегодня жизнь современного человека неразрывно связана с цифровой средой", – сказала она.

Например, к сервису "Наша свадьба", который представляет собой подробный гид по городским площадкам для бракосочетания, уже обратились свыше 1,8 миллиона раз. Здесь можно выбрать подходящую зону для свадьбы с учетом наличия живой музыки или ночной церемонии.

"Удобно, что процесс занимает считанные минуты, а сделать это можно, не покидая квартиры. Город предлагает свыше 60 мест для проведения торжественной церемонии бракосочетания", – добавила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Текущим летом у москвичей появилась возможность подать заявления на семь площадок проекта "Лето в Москве". Кроме того, свадебное мероприятие можно провести 26 июля на колесе обозрения "Солнце Москвы". Кроме обычных дворцов бракосочетания в каталоге представлены смотровые площадки, станция метро, музеи и даже стадион.

Для подачи заявления на регистрацию брака необходимо авторизоваться на портале mos.ru, в каталоге услуг выбрать категорию "Семья, дети", далее – раздел "Брак". Обязательное условие – привязка учетной записи Mos ID к порталу "Госуслуг". Заявление формирует один из будущих супругов в виде предложения и направляет партнеру для согласования.

Ранее на станции "Маяковская" Московского метрополитена провели первые летние церемонии бракосочетания. Церемонии на данной локации летом особенно привлекательны – после регистрации пары фотографируются на рассвете.

"Спецреп": свадьбы

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