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19 июня, 08:28

Город

Болотная площадь вошла в список локаций для регистрации брака в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Болотная площадь пополнила список локаций для регистрации брака в Москве. Об этом ТАСС заявила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

Она отметила, что площадки проекта "Лето в Москве" популярны среди влюбленных. Почти 50% слотов занято за две недели с момента открытия приема заявлений на шесть локаций проекта. Первые церемонии бракосочетания уже прошли на Манежной и Тверской площадях – создано 14 семей.

"Регистрации брака на летних площадках продлятся до сентября, для молодоженов также вновь стала доступна Болотная площадь", – сказала собеседница агентства.

Церемонии бракосочетания на Болотной площади проходят во флагманском арт-павильоне "Летний маркет". Он похож на оранжерею с живыми цветочными композициями и водопадом.

Первые в этом году церемонии проведут там 22 июля. Всего для регистрации брака доступны шесть дат. В прошлом году на Болотной площади были созданы 24 новые семьи.

Подать заявление на регистрацию брака на этой площадке можно на портале "Госуслуги" или mos.ru, а также в Кутузовском дворце бракосочетания. Госпошлина составляет 350 рублей.

Кроме того, 26 июля церемонии бракосочетания пройдут на колесе обозрения "Солнце Москвы". На высоте 140 метров будут созданы 26 семей. Для каждой пары выделят отдельные кабины, а браки будут заключаться почти одновременно – по мере посадки. Во время регистрации брака с влюбленными могут находиться их близкие.

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