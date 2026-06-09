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09 июня, 11:13

Город

Обновленный дворец бракосочетания № 5 открылся в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный дворец бракосочетания № 5 открылся после обновления. Там уже прошли первые торжественные церемонии, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Каждый год там будут регистрировать около 4 тысяч браков. Вице-мэр добавила, что все городские дворцы бракосочетания постепенно обновляются, чтобы соответствовать запросам москвичей.

Обновленный дворец бракосочетания № 5 выглядит светлым и просторным. В его торжественном зале есть большие окна, многоярусная хрустальная люстра, живые растения и панно с подсветкой для создания уникальных фотографий. В зонах ожидания есть все самое необходимое для гостей.

Дворец расположен в здании на востоке столицы, где раньше находился Богородский отдел ЗАГС. Теперь там также будут проводиться церемонии чествования юбиляров супружеской жизни и имянаречения.

Подать заявление на регистрацию брака москвичи могут на портале mos.ru, Госуслуг или во время личного визита. При этом необходимо оплатить госпошлину в размере 350 рублей.

Всего в городе браки регистрируют 11 дворцов бракосочетания. В прошлом году после ремонта также открылся Таганский дворец. Появился и новый – Митинский. До этого были обновлены Кутузовский, Шипиловский и Зеленоградский дворцы.

Кроме того, город дает парам возможность пожениться на самых разных площадках. Например, в рамках проекта "Лето в Москве" доступны локации под открытым небом: Тверская и Манежная площади, Тверской, Чистопрудный и Гоголевский бульвары, амфитеатр у Политехнического музея. Список таких пространств ежегодно расширяется.

Москвичи могут заключить брак даже на станции метро, в усадьбах, музеях и ресторанах. Каталог с 60 локациями представлен в сервисе "Наша свадьба" на портале mos.ru. Он позволяет подобрать место на основе подходящих параметров.

Ранее церемония бракосочетания впервые состоялась в Музее шахмат на Гоголевском бульваре. 17 апреля там были созданы 4 семьи. Молодоженов поздравил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, подарив им шахматы.

Начался прием заявок на выездные свадебные церемонии в рамках "Лета в Москве"

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