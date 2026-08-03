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03 августа, 21:44

Регионы

Стоимость бензина АИ-92 в Крыму не будет превышать 100 рублей за литр

Фото: depositphotos/alusegova.gmail.com

Стоимость бензина марки АИ-92 на заправках крупных сетей Крыма не будет превышать 100 рублей за литр с 4 августа. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, решение принято совместно с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Региональные меры поддержки получат основные сетевые операторы топливного рынка Крыма – компании ТЭС и "Атан".

Аксенов добавил, что до середины августа после реализации федеральных мер поддержки также планируется снизить цены на бензин АИ-95 и дизельное топливо. Их стоимость будет находиться в пределах 100 рублей за литр.

Глава Крыма отметил, что работа по стабилизации ситуации на топливном рынке полуострова ведется при поддержке Владимира Путина, который постоянно получает доклады о положении дел в регионе.

Проблемы с топливом в России начались в конце мая. Тогда бензин АИ-95 стали реализовывать в Крыму в объеме не более 20 литров в сутки на человека. Аналогичная ситуация наблюдалась в Севастополе. Развожаев объяснял такие меры логистическими проблемами.

В конце июня в республике приостановили продажу топлива за наличный и безналичный расчет, а также по талонам для физических и юридических лиц. Горючее начали реализовывать только госслужбам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность полуострова.

В июле власти Крыма предупреждали об отсутствии бензина в свободной продаже в определенные дни.

Эксперт заявил об улучшении ситуации с бензином на федеральных трассах

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