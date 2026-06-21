В Крыму прекращен отпуск топлива на АЗС

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В Крыму приостанавливается продажа топлива за наличный и безналичный расчет, а также по талонам для физических и юридических лиц. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в мессенджере MAX.

Теперь горючее будут реализовывать только госслужбам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Крыма. Аксенов призвал всех граждан сохранять спокойствие и доверять лишь официальным источникам информации.

Проблемы с топливом в стране возникли в конце мая. Тогда бензин АИ-95 стали реализовывать в Крыму в объеме не более 20 литров в сутки на человека. Такая же ситуация фиксировалась в Севастополе. Глава города Михаил Развожаев объяснял меры логистическими проблемами.

В Кремле сообщали, что проблемы с горючим в Крыму и Севастополе стоят высоко на повестке дня и подлежат решению. В частности, в Минэнерго РФ продумывали меры для обеспечения региона моторным топливом.

Спустя время свободную продажу бензина марки АИ-92 вернули на трех заправках "Атан" в Севастополе. При этом на сети ТЭС заправка осуществлялась по QR-кодам. Развозжаев подчеркивал, что город откажется от этой меры, когда появится резерв "хотя бы на полмесяца".

Ограничения по розничному отпуску топлива на некоторых заправках ввели и в Самарской области. При этом горючее для спецтранспорта реализовывалось без ограничений. На АЗС других крупных компаний бензин продавался свободно.

В свою очередь, в Российском топливном союзе сообщали, что у московских АЗС есть горючее. В частности, штатно продается бензин на заправках Teboil, "Роснефти" и "Нефтьмагистрали". В "Газпром нефти" также заявили, что все АЗС в столице работают без ограничений.

Однако временные ограничения по отпуску топлива вводились на всех заправках "Татнефти" в России. Также АЗС принимали только наличные деньги. Однако позднее компания сняла ограничения на отпуск бензина АИ-92 и дизельного топлива на своих заправках, сохранив лишь лимиты на отпуск бензина марки АИ-95 в объеме 30 литров на человека.

На фоне этой ситуации вице-премьер РФ Александр Новак указал на необходимость выработки конкретных действий и шагов, позволяющих использовать весь набор инструментов для снабжения потребителей нефтепродуктами.

В частности, он потребовал составить прогностическую модель развития ситуации на топливном рынке в региональном разрезе с максимальной детализацией всех параметров. Это позволит повысить качество мониторинга, обеспечит своевременное выявление узких мест и даст возможность превентивно принимать необходимые решения.

Российское правительство тоже взяло на контроль ситуацию с ценовой динамикой на топливо, а также вопросы обеспечения потребителей бензином и дизельным топливом. Помимо этого, кабмин разрешил некоторым НПЗ производить бензин и дизтопливо класса "Евро-5" с показателями "Евро-3" для недопущения дестабилизации внутреннего рынка.

В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго предложили снизить минимальный объем продаж бензина на бирже – с 15% до 10% – на период с 1 июля по 30 сентября. Кроме того, ФАС поручила 11 территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев.

