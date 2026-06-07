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07 июня, 13:22

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Свободная продажа бензина марки АИ-92 осуществляется на трех АЗС в Севастополе

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Свободная продажа бензина марки АИ-92 организована на трех заправках "Атан" в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

АЗС, где будет продаваться бензин марки АИ-92, находятся на улице Хрусталева, а также в селе Гончарное на улице Дрыгина. Губернатор добавил, что на сети ТЭС заправка осуществляется пока по QR-кодам.

С 30 мая бензин АИ-95 продавался в Крыму в объеме не более 20 литров в сутки на человека. Аналогичная ситуация наблюдалась в Севастополе. Глава города Михаил Развожаев объяснял данные меры логистическими трудностями.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что проблемы с топливом в Крыму стоят высоко на повестке дня. Однако, по его словам, трудности подлежат решению. Например, Минэнерго РФ уже принимает меры для обеспечения региона моторным топливом.

Однако спустя время глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о прекращении на несколько дней свободной продажи бензина. Он уточнил, что бензин нельзя будет приобрести за наличные с 4 июня. Топливо в объеме 20 литров на человека будет предоставляться лишь по старым талонам.

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