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Минфин РФ прорабатывает продление нулевой импортной пошлины на бензин до конца июня, заявил статс-секретарь – замминистра финансов России Алексей Сазанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что предложение поступило от Минэнерго. Согласно этой инициативе, действие нулевой ставки импортной пошлины на бензин должно быть продлено до 30 июня.

Однако Сазанов также указал на то, что сейчас министерство не занимается вопросом обнуления акциза на бензин АИ-95, произведенный с помощью смешивания АИ-92 с октаносодержащими присадками.

Ранее стало известно, что с 30 мая в Крыму бензин АИ-95 продается не более 20 литров в сутки в одни руки. Глава Крыма Сергей Аксенов в связи с этим призвал не покупать топливо впрок, а также заправляться в штатном режиме.

Похожая ситуация наблюдается в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев объяснил, что ограничения связаны с логистическими трудностями.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что данные проблемы стоят высоко на повестке дня, хотя трудности подлежат решению. Сейчас все уровни власти над этим работают. В Минэнерго России также указывали, что министерство совместно с профильными ведомствами изучает дополнительные меры, которые позволят поддержать обеспечение Крыма моторным топливом.

