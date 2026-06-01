01 июня, 13:39

Песков заявил, что топливные проблемы в Крыму стоят высоко на повестке дня

Проблемы с топливом в Крыму стоят высоко на повестке дня. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает RT.

По его словам, трудности подлежат решению. Над этим работают все уровни власти.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с 30 мая бензин АИ-95 продается не более 20 литров в сутки в одни руки. Он призвал местных жителей не покупать топливо впрок и осуществлять заправку в обычном режиме.

Аналогичная ситуация наблюдается в Севастополе. Там автомобилисты могут разово приобрести 20 литров бензина или одну канистру на машину. Глава города Михаил Развожаев объяснил ограничения логистическими трудностями.

Правительство РФ ввело полный запрет экспорта бензина до 31 июля

