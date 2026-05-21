21 мая, 13:35

В Кремле не увидели рисков дефицита топлива из-за ударов БПЛА по НПЗ

Фото: ТАСС/Роман Балаев

Кремль не видит рисков дефицита топлива из-за ударов дронов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, Кремль не видит таких рисков", – подчеркнул он.

Песков также добавил, что вопрос обеспечения топливом находится на постоянном контроле Минэнерго России.

Ранее вражеские дроны атаковали Краснодарский край – на территорию нефтекомплекса в Туапсе упали фрагменты беспилотника, что привело к пожару. Позже огонь перекинулся на двухэтажный дом и поспособствовал выбросу нефтепродуктов из резервуара.

В Туапсинском районе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, а жителей домов, расположенных у очага возгорания, эвакуировали. Полностью потушить пожар удалось 30 апреля.

