Собянин сообщил о ликвидации уже девяти беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сбиты два БПЛА, летевших на Москву, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, подчеркнул мэр.

Дроны начали атаковать город утром 5 июня, а первый дрон был уничтожен ориентировочно в 05:24 по московскому времени. Согласно последним данным, над столицей сбили уже 9 беспилотников.

Чтобы обеспечить безопасность полетов, в аэропортах Жуковский и Домодедово ввели временные ограничения. Внуково, в свою очередь, выпускает самолеты по согласованию с соответствующими органами.

