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05 июня, 20:23

Политика

Путин пошутил о волшебстве на ПМЭФ-2026

Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky

Владимир Путин пошутил о волшебстве на пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Во время проведения мероприятия выяснилось, что организаторы не рассчитали необходимое количество ручных микрофонов. В связи с этим модератор сессии, индийская журналистка Гита Мохан попросила министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиза бен Сальман Аль Сауда подняться на сцену, чтобы выступить.

Однако через некоторое время министру принесли ручной микрофон. Индийская журналистка назвал это волшебством.

"Вы в России находитесь", – с улыбкой ответил президент РФ.

Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина прошло вечером 5 июня. Сессия длилась более 3,5 часа. В свою очередь, программная речь президента РФ продолжалась 45 минут. Это одно из самых лаконичных выступлений российского лидера на форуме.

Помимо Путина, в пленарной сессии приняли участие президенты Узбекистана и Танзании Шавкат Мирзиеев и Самия Сулуху Хасан, а также зампредседателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. Кроме того, из зала поговорить с участниками заседания смогли представители США и Румынии.

Первые дни ПМЭФ освещали сотни представителей СМИ

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