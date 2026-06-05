Речь Путина на ПМЭФ длилась 45 минут

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Владимир Путин представил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) программную речь, которая продолжалась 45 минут.

Это одно из самых лаконичных выступлений российского лидера на ПМЭФ. Столько же длилась его речь в 2021 году.

Однако несколько лет подряд его программные заявления продолжались рекордное время. Например, в 2023 году выступление заняло 1 час 19 минут. В 2022-м – 1 час 14 минут, в 2024-м – 1 час, в 2025-м – 55 минут.

До этого самой продолжительной оставалась 49-минутная речь на ПМЭФ 2012 года. В другие годы президент РФ выступал на форуме около 30 минут. Речь идет о периодах с 2013 по 2016 год и о 2019 годе.

Самыми короткими оказались выступления на ПМЭФ в 2017–2018 годах. Они длились только 20 минут. Форум в 2020 году отменили из пандемии коронавируса и введенных в связи с этим ограничений.

Петербургский международный экономический форум проходит в этом году с 3 по 6 июня. В рамках своей речи Путин в этот раз, в частности, высказался о европейских элитах. По мнению президента, они пытаются посеять хаус и втянуть новые государства.