Организаторы ПМЭФ выделили на речь Путина и дискуссию минимум 2 часа

Организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выделили на речь Владимира Путина и дискуссию минимум 2 часа. О том, что выступление будет большим, ранее говорили в Кремле. Оно коснется вопросов экономики и будущего России как государства.

Модерировать событие будет журналистка India Today Гита Мохан. В декабре 2025 года она брала интервью у Путина.

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