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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что достижение целей российской спецоперации на Украине обеспечит существенное укрепление позиций РФ на международной арене. Об этом сообщает газета "Известия".

"Мы будем делать все, чтобы на каждом конкретном этапе, каждый день в нашей практической работе отстаивать наши интересы на самых различных фронтах, начиная с финансового, экономического, транспортного, технологического, и, конечно, на фронте специальной военной операции, потому что от этого очень многое будет зависеть", – отметил министр.

Вместе с тем Лавров заявил о замкнутом круге в диалоге с США по украинскому урегулированию. По его словам, Москва не наблюдает никакого прогресса в мирном урегулировании кризиса с момента саммита на Аляске, который состоялся в августе прошлого года.

Наоборот, текущая администрация США продолжает продлевать все санкции экс-президента Джо Байдена, а Пентагон даже не скрывает свою открытую военную поддержку Киева и приветствует закупки Европой оружия США для Украины.

"Госсекретарь США Марко Рубио, на днях выступая в конгрессе, сказал, что США не могут быть посредниками, потому что они поддерживают Украину, в том числе поставками вооружений. Получается, круг замкнулся", – подчеркнул Лавров.

Европейские страны, в свою очередь, хотят доказать, что именно они будут "заказывать музыку" и что они никогда не откажутся от поддержки Киева. В связи с этим Европа обещает Украине гарантии безопасности, когда закончатся боевые действия, добавил министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо к Владимиру Путину, в котором призвал российского лидера завершить конфликт и предложил провести встречу в третьей стране. В Кремле заявили, что видели это письмо, однако Путин пока не ознакомился с его содержанием.

Президент США Дональд Трамп поддержал возможную встречу Путина и Зеленского, отметив, что она стала бы отличным развитием событий. По его словам, Вашингтон ожидает, что и Россия, и Украина пойдут на взаимные уступки ради урегулирования конфликта.

Путин заявлял, что правящие круги в Киеве не заинтересованы в завершении конфликта на Украине, так как у них не будет перспектив для удержания власти. Президент РФ также считает, что киевский режим не готов к урегулированию конфликта. Такой вывод он сделал исходя из внутриполитической ситуации.