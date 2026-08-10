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10 августа, 08:40

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Экономист Балынин: пенсии 80-летних россиян в сентябре вырастут более чем на 30%

Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в сентябре

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

С сентября 2026 года россияне, отметившие 80-летие в августе, начнут получать увеличенную пенсию, рассказал "Газете.ру" кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Для этой категории пенсионеров фиксированная выплата к страховой пенсии по старости вырастет в два раза, также в нее включат надбавку за уход.

Экономист привел пример: если в конце лета страховая пенсия 80-летнего юбиляра составляла 34 198 рублей, то в сентябре она увеличится до 45 196,55 рубля. Таким образом, выплата вырастет на 32,16% по сравнению с августом.

Перерасчет произойдет автоматически, подавать заявления не потребуется – Социальный фонд России располагает всеми необходимыми данными.

Балынин также напомнил, что в январе 2026 года страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,6% – это на 2% выше годовой инфляции, которая в 2025 году составила 5,59%.

Кроме того, у официально работавших в 2025 году пенсионеров в августе произошло еще одно повышение: его размер зависел от числа сформированных за прошлый год индивидуальных пенсионных коэффициентов и составил до 470,28 рубля в месяц.

Дополнительно Балынин отметил: если у получателей доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности есть неучтенные данные, они могут подать заявление до 30 сентября 2026 года. В этом случае размер доплаты скорректируют с 1 ноября.

Ранее сообщалось, что для того, чтобы получать пенсию в размере 130 тысяч рублей, необходимо накопить 300 пенсионных баллов, а также отложить выход на пенсию на 10 лет. Это теоретический потолок, который доступен только при длительном стаже с высокой зарплатой и максимальной отсрочке выхода на пенсию.

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