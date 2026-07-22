Депутат Чаплин: страховые пенсии в 2027 году проиндексируют в два этапа

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Страховые пенсии в РФ в 2027 году проиндексируют в два этапа. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

По его словам, с 1 февраля пройдет индексация на уровень фактической инфляции за 2026 год. Второй этап ожидается с 1 апреля.

Депутат уточнил, что дополнительную корректировку проведут с учетом доходов Социального фонда.

Ранее финансовый эксперт Татьяна Волкова рассказала, что часть работающих пенсионеров начнет получать страховую пенсию в новом размере с 1 августа.

Она отметила, что выплаты будут автоматически скорректированы тем, кто официально работал в течение 2025 года и за кого работодатели перечисляли страховые взносы.