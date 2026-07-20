Эксперт Волкова: работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 августа 2026 года

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С 1 августа часть работающих пенсионеров начнет получать страховую пенсию в новом размере. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова.

Социальный фонд автоматически скорректирует выплаты тем, кто официально работал в течение 2025 года и за кого работодатели перечисляли страховые взносы. Единой суммы повышения не предусмотрено, размер прибавки рассчитывается персонально с учетом пенсионных коэффициентов, заработанных за прошлый год. При этом в рамках ежегодного перерасчета можно учесть не более трех коэффициентов.

Эксперт подчеркнула, что важно не путать этот перерасчет с индексацией, которая предполагает повышение выплат по установленным правилам.

"Августовский перерасчет напрямую связан с официальной трудовой деятельностью и страховыми взносами", – пояснила Волкова.

Дополнительно обращаться в Соцфонд не потребуется, перерасчет пройдет автоматически. Увеличенная выплата поступит по обычному графику доставки пенсии.

Размер повышения будет разным, и воспринимать перерасчет как существенное увеличение дохода не стоит. Однако любые регулярные изменения доходов важно учитывать при планировании бюджета.

"Даже небольшое регулярное увеличение дохода принесет больше пользы, если заранее определить его назначение", – предупредила Волкова.

Эксперт также подчеркнула, что августовский перерасчет показывает значимость официального трудоустройства. Она советует работающим пенсионерам внимательно относиться к доходам и долгосрочному планированию: даже при наличии зарплаты и пенсии важно понимать структуру расходов, формировать резерв и планировать крупные траты.

Ранее сообщалось, что с 7 июля в России вступили в силу обновленные правила получения пенсий. Данные изменения призваны сделать процедуру назначения выплат максимально удобной для россиян за счет цифровизации. При этом новые правила распространяются на страховые, накопительные, государственные пенсии и на фиксированную выплату к страховой части.