В РФ изменился перечень документов, необходимых для получения пенсий

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С 7 июля в России вступили в силу обновленные правила получения пенсий, которые заменяют нормы, действовавшие с 2021 года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве Игорь Балынин.

По его словам, главная цель изменений – сделать процедуру назначения выплат максимально удобной для граждан за счет цифровизации. Они распространяются на страховые, накопительные и государственные пенсии, а также на фиксированную выплату к страховой части.

Теперь Социальный фонд будет самостоятельно запрашивать информацию о стаже и заработке гражданина через единую цифровую платформу. Это избавляет людей от необходимости искать и предоставлять справки самостоятельно.

Балынин подчеркнул, что дополнительные документы понадобятся лишь в исключительных случаях, если нужные сведения отсутствуют в государственных базах. Если же все данные уже оцифрованы, для оформления пенсии будет достаточно только паспорта и СНИЛС.

Ранее в Социальном фонде России рассказали, что многодетные матери, жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, а также педагоги, медицинские и творческие работники имеют право на досрочное назначение пенсии. При этом в 2026 году пенсионный возраст составит 59 лет для женщин и 64 года для мужчин.