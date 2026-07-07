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07 июля, 03:42

Мэр Москвы

Собянин: уничтожены еще три БПЛА, летевших на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще три беспилотника, летевших на Москву, в ночь на вторник, 7 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.

Первые данные о ликвидации украинских БПЛА, следовавших в сторону столицы, поступили в 02:34 по московскому времени. Всего, по последней информации, было уничтожено 12 дронов.

Также на фоне атаки дронов столичные аэропорты осуществляют рейсы по согласованию с уполномоченными органами. В Росавиации пояснили, что это связано со временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе воздушных гаваней.

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