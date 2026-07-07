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Столичный аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве предупредили, что данные меры, введенные для обеспечения безопасности, могут привести к изменениям в расписании.

Пассажирам рекомендовали учитывать эту информацию при планировании вылетов. Актуальная информация об изменениях отображается на онлайн-табло воздушной гавани.

Ранее аналогичные ограничения уже вводились в аэропортах Внуково и Домодедово. Однако вскоре авиагавани вернулись к работе в штатном режиме.