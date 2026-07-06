Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июля, 21:40

В мире

Бразильский блогер умер спустя месяц после репетиции собственных похорон

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/bomsujeito

Бразильский блогер Тиаго Питтан умер через месяц после репетиции своих похорон, пишет Metropoles.

Мужчина ушел из жизни в больнице в Кампу-Гранди после продолжительной борьбы с запущенным раком желудка. В день смерти Тиаго опубликовал в cоцсетях прощальное видео.

"Я в порядке, я спокоен и счастлив. Все это того стоило. У меня была хорошая жизнь. Я победил", – сказал он.

За месяц до этого Тиаго устроил прощальную встречу с друзьями и близкими, чтобы лично поблагодарить их и провести время вместе. Многие пользователи назвали его поступок смелым, отметив, что он решил попрощаться с близкими при жизни.

Ранее в Мексике обнаружили популярного блогера Исаака Эфраина Валадеза без признаков жизни. Мужчина был известен в социальных сетях благодаря блогу о путешествиях по стране и работе курьером.

Его тело нашли в грузовике. По предварительной информации, Валадез стал жертвой вооруженного нападения.

Читайте также


за рубежом

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика