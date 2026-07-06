Бразильский блогер умер спустя месяц после репетиции собственных похорон

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Бразильский блогер Тиаго Питтан умер через месяц после репетиции своих похорон, пишет Metropoles.

Мужчина ушел из жизни в больнице в Кампу-Гранди после продолжительной борьбы с запущенным раком желудка. В день смерти Тиаго опубликовал в cоцсетях прощальное видео.

"Я в порядке, я спокоен и счастлив. Все это того стоило. У меня была хорошая жизнь. Я победил", – сказал он.

За месяц до этого Тиаго устроил прощальную встречу с друзьями и близкими, чтобы лично поблагодарить их и провести время вместе. Многие пользователи назвали его поступок смелым, отметив, что он решил попрощаться с близкими при жизни.

Ранее в Мексике обнаружили популярного блогера Исаака Эфраина Валадеза без признаков жизни. Мужчина был известен в социальных сетях благодаря блогу о путешествиях по стране и работе курьером.

Его тело нашли в грузовике. По предварительной информации, Валадез стал жертвой вооруженного нападения.