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06 июля, 19:18

Происшествия

Суд Петербурга арестовал женщину, ранившую ножом сына в ПВЗ

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Суд арестовал женщину, которая ранила ножом несовершеннолетнего сына в пункте выдачи заказов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Наталии Родиной. Срок меры – 04.09.2026", – говорится в сообщении.

Утверждается, что женщина нанесла ребенку не менее трех ударов в шею, а также в область кистей.

Инцидент произошел вечером 4 июля в помещении ПВЗ на Северном проспекте. Сообщалось, что женщина ранила сына ножом во время конфликта. Пострадавшему мальчику была оказана необходимая медпомощь.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о покушении на убийство и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Женщине уже предъявлено обвинение.

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