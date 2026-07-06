Москвичам показали работу спасателей-кинологов в ландшафтном парке "Южное Бутово"

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Показательное выступление спасателей-кинологов состоялось 6 июля на территории ландшафтного парка "Южное Бутово". Мероприятие посвятили работе спасателей и правилам безопасного поведения у воды в летний сезон.

По приглашению организаторов событие посетил Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко. Он выступил перед гостями с приветственным словом.

Жителям рассказали об обучении собак, алгоритмах реагирования на происшествия и показали экипировку спасателя. Участники увидели, какие навыки нужны специалистам, обеспечивающим безопасность на воде.

"В Москве для обеспечения безопасности отдыхающих на воде ежедневно трудятся порядка 100 специалистов. Они патрулируют береговые линии, проводят профилактические беседы с жителями, выступают с уроками безопасности в школах, колледжах и вузах. Системная работа, проводящаяся в столице, формирует осознанное отношение к собственной безопасности, а наглядный пример может стать для молодежи первым шагом к выбору профессии, связанной со спасением людей. На это направлен профориентационный проект "ПРОГероев": он знакомит подростков 14–17 лет с востребованными профессиями, дает возможность пройти профильные тренинги и увидеть работу специалистов изнутри. Среди направлений программы – спасательное дело, авиация и космонавтика, автоспорт и другие сферы", – сказал Романенко.

По данным правительства Москвы, столичные водоемы считаются одними из самых безопасных в стране. Перед началом сезона специалисты спасательных служб проходят обязательную подготовку и аттестацию, отрабатывают скорость и слаженность реагирования при нештатных ситуациях в теории и на практике.

Сегодня в городе действуют 26 поисково-спасательных станций, они располагаются с учетом популярности у горожан водных объектов. Больше всего их – 14 – находится на Москве-реке, 10 – на городских прудах, еще две – на Химкинском водохранилище. В зоне внимания специалистов – акватории и берега Серебряного Бора, Строгинской поймы, Чистого залива и других популярных зон отдыха. В жаркую погоду численность сотрудников спасательной службы увеличивают.

В этом году Московская поисково-спасательная служба на водных объектах отметила свое 30-летие. Первые городские спасатели на воде появились более 150 лет назад, а служба спасения в ее современном виде – в 1996-м.

Как рассказывал Сергей Собянин, безопасность на столичных водоемах круглосуточно обеспечивают свыше 80 специалистов, включая водолазов. Все они оснащены подводными телеуправляемыми аппаратами, гидроциклами, судами на воздушной подушке, многоцелевым пожарно-спасательным судном "Полковник Чернышев" и другим оборудованием. Более того, в работе специалисты используют БПЛА, чтобы мониторить акватории и искать людей.