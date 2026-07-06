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06 июля, 17:52

Происшествия

Украинские силы нанесли удар по градирне строящегося энергоблока Курской АЭС-2

Фото: РИА Новости/пресс-служба курской АЭС

ВСУ прошедшей ночью ударили по градирне строящегося энергоблока Курской АЭС-2. Такое заявление сделал гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

По предварительным данным, это была атака беспилотника. Данную информацию подтвердил и глава Курской области Александр Хинштейн.

"К счастью, система охладительной башни еще не запущена в эксплуатацию", – написал он в мессенджере MAX.

По его словам, силами РЭБ и ПВО удалось подавить и уничтожить 12 украинских дронов. Хинштейн добавил, что остается на связи с руководством АЭС. Работа станции продолжается. Негативных последствий для людей и экологии нет.

Ранее стало известно, что автомобиль с сотрудниками администрации Рыльского района Курской области подорвался на мине. Все произошло в центре Рыльска утром 3 июля. Ранения получили глава района Владимир Ковальчук и еще три человека.

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