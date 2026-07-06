ПВО уничтожила 519 беспилотников над регионами России за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За прошедшую ночь с 5 на 6 июля средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 519 беспилотников самолетного типа, направленных в сторону российских регионов и акватории Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, цели были сбиты над рядом регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Курскую, Орловскую, Тульскую, Тверскую, Ярославскую, Воронежскую, Смоленскую, Калужскую, Рязанскую, Липецкую, Ростовскую, Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую, Ленинградскую и Псковскую области, а также над Новгородской областью, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Помимо этого, беспилотники были уничтожены над акваторией Азовского моря.

Ранее в Ленинградской области обломки сбитых беспилотников упали около Лужского полигона и в районе порта Усть-Луга. Экстренные службы уже работают на местах. По данным властей, над регионом продолжается боевая работа ПВО. К настоящему моменту ликвидировано уже 47 дронов.

Этой ночью атаке ВСУ также подверглась энергетическая инфраструктура на окраине Севастополя, из-за чего город временно остался без электроснабжения. Местных жителей призвали экономить заряд телефонов и не перегружать сеть, когда электроснабжение вновь будет восстановлено.