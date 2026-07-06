В РФ предложили выдворять мигрантов за дискриминацию

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Дискриминация, а также отказ выполнять законные требования российских пограничников могут быть включены в перечень оснований для административного выдворения иностранных граждан из России. Об этом сообщил в МАХ председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, на текущей неделе депутаты продолжат работу над законопроектами, направленными на корректировку миграционного законодательства. Изначально предлагалось расширить список административных статей КоАП, предусматривающих выдворение иностранцев, с 22 до 43, однако после внесенных поправок он увеличится до 45.

В обновленный перечень могут включить, в частности, дискриминационные действия – нарушение прав и свобод человека по признакам пола, расы, национальности, языка, возраста, религии и другим основаниям, а также неповиновение законным требованиям военнослужащих, выполняющих задачи по охране государственной границы РФ.

Ранее Госдума повысила госпошлины для мигрантов. Теперь при замене вида на жительства мигрантам надо будет заплатить 6 тысяч рублей, а при выдаче дубликата разрешения на временное проживание – 5 тысяч рублей.