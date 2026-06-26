Путин подписал законы о регулировании уплаты госпошлин в сфере миграции

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Владимир Путин подписал законы, регулирующие уплату государственных пошлин в сфере миграции. Документы размещены на портале правовой информации.

Первый закон вносит изменения в Налоговый кодекс России, которые увеличивают размер госпошлин для иностранцев. Например, пошлина за прием в гражданство и выход из него повышается с 4,2 до 50 тысяч рублей, за выдачу вида на жительство – с 6 до 30 тысяч рублей.

Размер пошлины за выдачу приглашения на въезд в РФ иностранным гражданам или лицам без гражданства составит 8 тысяч рублей за каждого приглашенного вместо 960 рублей. Пошлина за выдачу иностранцу или лицу без гражданства разрешения на временное проживание увеличится с 1 920 рублей до 15 тысяч.

Размер пошлины за въезд в целях получения образования теперь составит 8 тысяч рублей вместо 1 920, а на разрешение привлекать иностранных работников – 15 тысяч рублей вместо 12 тысяч.

Кроме того, предусматривается освобождение от уплаты госпошлины при приеме в российское гражданство иностранцев и лиц без гражданства, ранее являвшихся гражданами СССР, а также участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, живущих за рубежом, или их родственников, совместно переселившихся на постоянное место жительства в РФ.

Закон освобождает от уплаты пошлин за выдачу разрешения на временное проживание или вида на жительство иностранцев и лиц без гражданства, которые в соответствии с указом президента были признаны представляющими интерес для страны, а также членов их семей.

Более того, от пошлин за прием в гражданство и выдачу ВНЖ освобождаются иностранцы, заключившие контракт о службе в ВС РФ в период проведения СВО.

Также установлены пошлины в размере 5 тысяч рублей для иностранных граждан и лиц без гражданства за выдачу разрешения на временное проживание, а также за выдачу данного разрешения в целях получения образования, если утрачен документ, удостоверяющий личность.

Вторым законом внесены корреспондирующие изменения в Федеральные законы "О правовом положении иностранных граждан в РФ" и "О гражданстве РФ", а также исключено взимание госпошлины за установление факта наличия или отсутствия гражданства России.

Ранее Путин подписал закон, усиливающий контроль за трудовыми мигрантами и вводящий дополнительные меры по противодействию нелегальной миграции, включая изменения в порядке и сроках обязательного медицинского освидетельствования. Закон вступит в силу с 1 сентября этого года.

Раньше иностранцы после въезда в Россию должны были пройти медосмотр в течение 90 дней. Теперь этот срок сократится до 30 дней.