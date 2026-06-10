Путин подписал закон об ужесточении правила медосвидетельствования мигрантов

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Владимир Путин подписал закон, который усилит контроль за трудовыми мигрантами и введет дополнительные меры по противодействию нелегальной миграции, включая изменения в порядке и сроках обязательного медицинского обследования. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее иностранные граждане после въезда в Россию должны были пройти медосмотр в течение 90 дней. Теперь этот срок сократится до 30 дней. Также для мигрантов, находящихся в стране более 30 дней, будет введена обязанность ежегодного прохождения медицинского контроля.

Расходы на обследование будут возложены на самих мигрантов либо их работодателей. При этом устанавливается запрет на посредников – проводить медосмотры смогут только уполномоченные медицинские организации.

По итогам обследования будет сформировано заключение, которое будет в том числе заноситься в электронную систему ЕГИСЗ. В случае выявления опасных инфекций, ВИЧ или признаков употребления наркотиков медорганизации обязаны в течение 24 часов передавать данные в МВД и Роспотребнадзор для принятия решений, включая возможную высылку.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во II и III чтениях закон о повышении госпошлин для мигрантов. Вид на жительство подорожает с 6 до 30 тысяч рублей, разрешение на временное проживание – с 1 920 до 15 тысяч, а прием в гражданство – с 4,2 до 50 тысяч рублей.

При этом отдельные категории, в том числе участники госпрограммы переселения соотечественников, контрактники в ВС РФ в период СВО, а также иностранцы, представляющие интерес для страны по указу президента, будут освобождены от уплаты пошлин за гражданство, РВП или вид на жительство.